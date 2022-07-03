الأردن: النيابة العامة تستمع لإفادات 127 شخصًا بقضية تسرب غاز العقبة

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأحد، قال أمين عام المجلس القضائى، والناطق الإعلامى باسم المجلس القضائى، القاضى وليد كناكريه، إن النيابة العامة أجرت الكشف الحسى على موقع الحادث، وانتخبت لجنة فنية من ذوى الخبرة والاختصاص للمساعدة فى إجراءات التحقق من صحة إجراءات التحميل والتنزيل وأعمال مناولة الحاويات، والتى كانت جارية فى الموقع وطبيعة عمل المعدات والرافعات المستخدمة فى الموقع.
وأشار كناكريه، إلى أن ثلاثة من المدعين العامين فى محكمة بداية العقبة استمعوا لإفادات 120 شخصًا من المصابين و سبعة من ذوى المتوفين، ويواصلون إجراءاتهم للاستماع إلى من تبقى من الشهود، وانتظار ورود محاضر سماع بعض الشهود الآخرين من خلال المدعين المنتدبين فى محافظات أخرى، ومن ثم استجواب العاملين فى الموقع.
وأكد المسؤول الأردنى أن إجراءات التحقيق ومخرجاتها هى فى مراحلها الأخيرة، بعدما تمكنت النيابة العامة من وضع يدها على تفاصيل الحادثة وأدلتها.
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