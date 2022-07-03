بوريل: آثار العقوبات ستزداد بمرور الوقت على الاقتصاد الروسى

جدة - نرمين السيد - أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، اليوم الأحد، جدوى العقوبات الغربية التى فرضت على روسيا عقب قيامها بالعملية العسكرية على أوكرانيا، منوها بأن آثارها ستزداد بمرور الوقت على الاقتصاد الروسى.





وقال جوزيب بوريل: إن تبنى الاتحاد الأوروبى 6 حزم من العقوبات ضد موسكو استهدفت حتى الآن ما يقرب من 1200 شخص و98 كيانًا فى روسيا، بالإضافة إلى عدد كبير من قطاعات الاقتصاد الروسى وقد تم تبنى هذه العقوبات بالتنسيق مع أعضاء مجموعة السبع.

وأضاف أن هذه القرارات تحرر الاتحاد الأوروبى تدريجياً من التبعية التى لطالما أعاقت خياراته السياسية فى مواجهة عدوان فلاديمير بوتين، الذى ربما كان يعتقد أن أوروبا لن تجرؤ على السير فى طريق العقوبات بسبب اعتمادها على الطاقة.

وأِشار إلى أن العديد من بلدان الاتحاد الأوروبى والكثير من القطاعات ستواجه صعوبات بسبب التحرر السريع من الغاز الروسى، ولكن هذا هو الثمن الذى يجب دفعه للدفاع عن ديمقراطياتنا والقانون الدولى.

واستعرض بوريل آثار العقوبات الغربية على روسيا.. قائلا: "فيما يتعلق بالمجال العسكرى تحد العقوبات من قدرة روسيا على إنتاج صواريخ دقيقة مثل "Iskander" أو "KH 101"، مشيرا إلى أن جميع شركات صناعة السيارات الأجنبية قررت الانسحاب من السوق الروسى، والقليل من السيارات التى تنتجها شركات صناعة السيارات الروسية سيتم بيعها بدون وسائد هوائية أو ناقل حركة أوتوماتيكى.

وبحسب جوزيب بوريل، لا تعانى صناعة النفط من رحيل المشغلين الأجانب فحسب، بل تعانى أيضًا من صعوبة الوصول إلى التقنيات المتقدمة مثل الحفر الأفقى، ومن المحتمل أن تكون قدرة الصناعة الروسية على استغلال الآبار الجديدة محدودة.

وفيما يتعلق بالبديل الذى ستقدمه الصين للاقتصاد الروسى.. أوضح جوزيب بوريل، أنه محدود، خصوصا بالنسبة لمنتجات التكنولوجيا الفائقة، مشيرا إلى أنه حتى الآن، لم تسمح حكومة بكين، التى تعتمد بشكل كبير على صادراتها إلى الدول المتقدمة، لروسيا بالالتفاف على العقوبات الغربية وشهدت الصادرات الصينية إلى روسيا تراجعا بنسب مماثلة لتلك الخاصة بالدول الغربية.

وبشأن تأثير تلك العقوبات على دول أخرى لا سيما الدول الإفريقية التى تعتمد على القمح والأسمدة الروسية والأوكرانية.. نبه الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى إلى أن العقوبات لا تستهدف صادرات القمح أو الأسمدة الروسية، بينما تمنع أوكرانيا من تصدير قمحها بسبب الحصار المفروض على البحر الأسود والدمار الذى أحدثه العدوان الروسى.

واختتم جوزيب بوريل مقاله قائلا: "الحل الأمثل للصعوبات التى تواجهها أسواق الطاقة والغذاء العالمية هو نهاية الحرب وانسحاب روسيا من أوكرانيا واحترام السلامة الإقليمية للدول وعدم اللجوء للقوة، مشيرا إلى أن قبول مثل هذا الانتهاك سيفتح الباب أمام قانون الغاب على نطاق عالمى.