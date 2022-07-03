كيشيدا: مجموعة السبع تسعى لخفض قيمة النفط الروسى للنصف

جدة - نرمين السيد - توقع رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، أن يتم تحديد السقف السعرى للنفط الروسى بنصف قيمته الحالية، لافتًا إلى أن مجموعة الدول الصناعية السبع تعمل على إنشاء آلية لمنع شراء النفط الروسى بتكلفة أعلى من المستوى المحدد.





وقال كيشيدا: "العالم اصطدم بوضع تتداعى فيه أسس النظام القائم، لذلك من الضرورى أن يتم التأكيد على أن أية ممارسة للعنف سيكون لها ثمن باهظ". وكان قادة دول مجموعة السبع، وهى "بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وكندا، والولايات المتحدة، وفرنسا، واليابان"، قد أكدوا فى قمتهم يومى 26 و 28 يونيو الماضى، عزمهم على تقليل الاعتماد على موارد الطاقة من روسيا، كما اتفقوا على البدء فى الحد من أسعار النفط والغاز الروسيين.

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