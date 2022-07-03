جونسون يعلن أكبر خفض ضريبى لمواجهة غلاء المعيشة فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وفى مقال مشترك مع وزير الخزانة البريطانى ريشى سوناك، لصحيفة "ذا صن"، اليوم الأحد، قال جونسون إنه عندما ترتفع عتبة التأمين الوطنى يوم الأربعاء، ستوفر ما يصل إلى 330 جنيه استرلينى ـ ما يعادل 400 دولار ـ سنويا لنحو 30 مليون موظف بريطانى.
ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بى إيه ميديا"، أضاف جونسون وسوناك أن الخفض الضريبى التاريخى سيصل إلى 6 مليارات جنيه استرلينى من حيث القيمة، ويعفى 2.2 مليون شخص من دفع "أى تأمين وطنى أو ضريبة دخل على أرباحهم تماما"، مع انخفاض التأمين الوطنى بالنسبة لـ"نحو 70% من الموظفين البريطانيين".
كما أشارا المسؤولان البريطانيان إلى المليارات التى تعتزم الحكومة إنفاقها لتخفيف وطأة التضخم من خلال توفير الإغاثة لفواتير ضرائب المجالس المحلية ورسوم الوقود وتكاليف الطاقة.
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