عاجل- وزير الداخلية الأردنى يكشف تفاصيل جديدة بشأن حادث العقبة

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الداخلية الأردنى مازن الفراية، تشكيل لجنة تحقيق للبحث عن الحقيقة بشأن حادث ميناء العقبة، والتوصية بحلول ودراسة مواطن الضعف، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وقال وزير الداخلية الأردنى، إن التحقيق أكد أن هناك ترهلا وإهمالا فى شركة ميناء العقبة، مضيفا أن سبب الحادث عدم ملاءمة السلك المعدنى لوزن الحمولة الزائد.

وتابع بأنه لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسلامة فى ميناء العقبة يوم الحادث.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت الإثنين الماضى، تسرب مادة الغاز السام إثر سقوط وانفجار صهريج فى الميناء الصناعى بالعقبة، الأمر الذى أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 260 آخرين.