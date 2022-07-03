تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 3 يوليو 2022 04:09 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت إدارة أمن الجسور، اليوم السبت تعديل اوقات عمل جسر الملك حسين اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 3/7/2022 ولإشعار آخر.
ونشرت إدارة أمن الجسور تعديل كما يلي:
* أيام الاسبوع من الأحد إلى الخميس تبدأ حركة المسافرين العرب وال V. I. P والدوبلوماسيين والمغادرين بأتجاه الضفه الغربية عند الساعة الثامنة (08:00) صباحاً ولغاية الساعة التاسعة (21:00) مساءً .
*ايام الجمعة والسبت تبدأ حركة المسافرين العرب وال V. I. P والدوبلوماسيين والمغادرين بأتجاه الضفه الغربية عند الساعة الثامنة (08:00) صباحاً ولغاية الساعة التاسعة (12:00) ظهرا.
*حركة المعبر التجاري (الشحن) يبقى كالمعتاد.
#تنويه لجميع المسافرين الذين يرغبون بالسفر بأتجاه الضفة الغربية التواجد في الجسر قبل الموعد بساعة.
للاستفسار يرجى التواصل على :
الإدارة:
053581030
053581615
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