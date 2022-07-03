نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Result ظهرت الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول جميع التخصصات عبر بوابة التعليم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الدبلومات الفنية، من أكثر الكلمات التي يبحث عنها الطلاب في جميع المحافظات المصرية خلال الوقت الراهن، تزامنًا مع إقتراب إعلان وزارة التربية والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، “نتيجة الدبلومات الفنية” الدور الأول 2022برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، فور إعتماد النتيجة بشكل رسمي وإعلان أسماء الطلاب الأوائل علي مرحلة إتمام شهادة الدبلومات الفنية وخلال السطور التالية نستعرض معكم كيفية الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول برقم الجلوس ورابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022

الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول، أكدت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 خلال الساعات القادمة عبر موقع ” بوابة التعليم الفني”، عقب إعتماد النتيجة مباشرة من وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بمقر الوزارة خلال الساعات القادمة، مشيرة إلي أن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022 جاهزة الآن للإعتماد رسميًا من الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم المصري، بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات خلال الأيام الماضية، وسوف يتم رفع نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفنديقية علي الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وبوابة التعليم الفني.

رابط الإستعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2022

الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول، وسوف تعلن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022 برقم الجلوس خلال الساعات القادمة عبر هذا الرابط http://emis.gov.eg/ على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وإليكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول بكل سهولة ويسر وهي كالتالي:

الطريقة الأولي: إلكترونيًا من خلال رقم الجلوس، ثم الدخول علي بوابة التعليم الفني من الرابط التالي: .

الطريقة الثانية: أو التوجه إلي المدرسة والاطلاع علي الكشوف المدرسية.

بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2022

أولًا: الدخول علي بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم من الرابط التالي.

ثانيًا: انتظر ظهور الرابط وتحميل نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022

ثالثًا: اختيار النوعية سواء (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي).

رابعًا: ادخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

خامسًا: الضغط على على عرض النتيجة.