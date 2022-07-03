نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “دلوقتي” اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس في محافظات الشرقية والقاهرة وبني سويف والإسكندرية وبقية المحافظات، وذلك بالتزامن مع استعداد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان أسماء أوائل الطلبة ونتائج الدبلومات الفنية بكافة فروعها الصناعي، الزراعي، التجاري السياحي والفندقي، ويترقب عشرات الآلاف من طلاب وطالبات الثانوية الفنية الموعد المقرر لظهور نتائج الامتحانات التي خاضها الطلاب، حيث ذكرت مصادر ومسؤولين في الوزارة أنه من المقرر أن تعلن النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، سيتمكن الطلاب من الحصول على الدرجات بشكل إلكتروني، وذلك عن طريق رابط الموقع الرسمي لبوابة التعليم الفني، وسنكشف لكم كيفية الحصول على النتائج بعد اعتمادها.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس

من المقرر أن يعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، نتيجة الدبلومات الفنية 2022 خلال ساعات، وأكدت مصادر على انتهاء كافة أعمال تصحيح ورصد درجات الطلاب داخل الكنترولات، وأضافت بأن النتائج جاهز للاعتماد من قبل شوقي، وقد وفرت الوزارة لجميع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث سيكون الاستعلام بشكل إلكتروني من خلال اسم الطالب ورقم الجلوس، وقد حرصت الوزارة على التسهيل على الطلبة معرفة النتائج إلكترونيا بدلا من الذهاب للمدارس، وفي هذه اللحظات يسعى الكثير من الطلبة إلى الحصول على النتيجة ومعرفة رابط الاستعلام عنها.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022

فعلت وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية، حيث قالت أنه يمكن للطلاب بعد اعتماد النتيجة رسميا تسجيل الدخول إلى رابط بوابة التعليم الفني http://emis.gov.eg/، من خلال ادخال رقم الجلوس و سيتمكن الطالب من استخراج النتيجة، وبحسب مصادر في الوزارة شددت على أن لجان الكنترول قد انتهت من تجميع النتائج داخل كافة كنترولات الدبلومات الفنية في جميع المحافظات المصرية، والآن هناك ترقب بانتظار اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للنتائج.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ننشر لكم رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022، يسارع الكثير من الطلاب والطالبات إلى معرفة طريقة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس، حيث يجب عليك اتباع الخطوات التي نستعرضها لكم خطوة بخطوة.

في البداية قم بزيارة رابط بوابة التعليم الفني. الآن قم بالنقر على استعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية. قم باختيار نوع الدبلوم ثم اختر المحافظة التابع لها. في الخانات المخصصة أدخل البيانات الخاصة بك الاسم ورقم الجلوس. بعد ذلك اضغط استعلام أو عرض النتيجة.

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة الدبلومات الفنية 2022، وذلك مساء اليوم الأحد الموافق 3 يوليو الجاري، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، وبحسب تصريحات نائب وزير التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، قال أن شوفي اعتمد نسبة نجاح طلاب الثانوية الفنية نظام 3 سنوات بنسبة وصلت إلى 68%، فيما حققت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الثانوية الفنية نظام 5 سنوات نحو 85%، وسجلت نسبة النجاح في مدارس التكنولوجية التطبيقية نسبة 70%.