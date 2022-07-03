الآن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 صناعي تجاري زراعي درجات القبول في تنسيق الدبلوم الفني

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عمر شويل - جدة بعد أن أنهى طلاب الدبلومات الفنية في مصر بكافة الاختصاصات المحددة وبجميع القطاعات من صناعة وإدارة أعمال وتدريب مزدوج وتعليم وفنادق إضافة إلى اختصاصات أخرى ينتظر عدد كبير من الطلاب صدور نتائج الدبلومات لهذا العام وذلك للاطمئنان على درجاتهم وحصد تعبهم وجهدهم طول فترة العام الدراسي الفائت.

نتائج الدبلومات الفنية في مصر لعام ٢٠٢٢

إلى الآن لم تصدر أية مواعيد رسمية من قبل وزارة التربية والتعليم في مصر حول صدور نتائج الدبلومات الفنية ولكن أوضح الدكتور

/طارق شوقي/ أن صدور النتائج سيتم خلال الأيام القليلة بدون أية تأخير.

وأنه تم رفد كل الكوادر منذ انتهاء العملية الامتحانية وذلك للمباشرة في عملية التصحيح لأوراق الدبلومات ضمن إجراءات سرية وبعد الانتهاء من عملية التصحيح سيتم تدقيق درجات الدبلومات لكل طالب للتأكد من أن كل طالب قد حصل على حقه من العلامات والدرجات وذلك بدون ظلم لأحد كما صرح بدوره أن عدد المتقدمين لامتحانات الدبلومات لهذا العام قد بلغ 830 طالب وطالبة وتوقع أن تكون نسبة النجاح لهذا العام مرتفعة عن العام السابق وأن امتحانات الدبلومات قد تمت تماماً كما خططت له وزارة التربية والتعليم داعمة بذلك البنية التعليمية ووفق الإجراءات الإحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا .

نتائج الدبلومات الفنية في مصر لعام ٢٠٢٢

أعطت وزارة التربية والتعليم لطلاب الدبلومات لتمكن من الحصول على نتائجهم عبر مواقعها الرسمية مع المحاولة أكثر من مرة وذلك بسبب الضغط الكبير عليها وهي كالتالي:

الدخول على موقع التربية والتعليم والبحث على رابط نتائج الدبلومات الفنية.

الكبس على الرابط الآتي https://fany.emis.gov.eg/ تسجيل الاسم مع رقم الجلوس اختيار نوع اختصاص الدبلوم. ستظهر النتيجة فوراً.

أكد الدكتور محمد مجاهد وكيل وزارة التعليم الفني أن نتائج الدبلومات الفنية خاصة لأن أسماء الشهادات مختلفة حتى 22 شهادة وذلك لتنوع التخصصات (صناعة – زراعة – أعمال – ضيافة) ووجود نظامين دراسيين (3 سنوات ، 5 سنوات) ، ووجود أكثر من طريقة دراسة (نظام دراسي مزدوج – دراسة نظام مزدوج – دراسة نظام الإعداد المهني – بحث نظام العمل)

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح الدائم.