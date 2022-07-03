نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 نتيجة الدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022، التي ينتظرها طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي سواء الصناعي أو التجاري أو الزراعي، حيث بينت كافة المصادر التعليمية الحكومية الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات وكذلك رصد الدرجات، لذا نوضح لأبنائنا الطلبة والطالبات كيفية التعرف على النتيجة النهائية بكل سهولة ويسر من خلال موقعكم الإلكتروني ثقفني.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

يبحث الكثير من طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2022الفنية عن نتائج الترم الثاني لنهاية العام ٢٠٢٢م من خلال محرك البحث جوجل، ولا سيما بعد الأنباء التي تؤكد رفع النتيجة خلال ساعات، لذا يرغب الكثيرون الحصول علي نتائجهم ومعرفة درجاتهم في جميع المواد حيث يتم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية من خلال موقع بوابة التعليم الفني.

رابط بوابة التعليم الفني 2022

ساعات قليلة ويتم الإعلان رسميا عن نتيجة الدبلومات الفنية، حيث يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول علي رابط بوابة التعليم الفني وذلك من خلال الدخول علي الرابط الخاص لظهور النتيجة من خلال الدخول علي رابط بوابة التعليم الفني لنقوم باستخراج النتيجة.

كيفية الاستعلام علي نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢٢م

للاستعلام والاطلاع علي نتيجة شهادة الدبلومات ٢٠٢٢ بجميع المحافظات المصرية يلزم علينا إتباع الخطوات التالية:

بداية الأمر يتوجب الذهاب إلي رابط بوابة التعليم الفني.

الفني. اختيار الرابط الخاص بالنتائج.

القيام بالاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية الترم الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٢م.

نقوم باختيار الشعبة سواء زراعي صناعي فندقي تجاري .

علينا تحديد المحافظة المقيم فيها.

ندخل بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية التابع لها.

القيام بتسجيل بيانات الطالب حتي يستعلم عن نتيجة إلكتروني.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به بشكل صحيح.

الضغط علي الاستعلام عن النتيجة.

يتم ظهور نتيجة الطالب بالتفصيل لجميع المواد والمجموع الحاصل علية الطالب من المجموع الكلي والنسبة المئوية مع أطيب الأمنيات بالنجاح والتفوق.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

نتيجة الدبلومات الفنية لعام ٢٠٢٢م من المعروف أن نتيجة الدبلومات الفنية سوف يتم ظهورها خلال الأيام القادمة من نهاية شهر يونيه ٢٠٢٢م أو اقصي موعد الأسبوع الأول من يوليو ٢٠٢٢م حيث أكدت بذلك وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني بجمهورية مصر العربية حيث يتم الإعلان عن نتيجة وظهورها رسميا.

الختام: في النهاية نقدم لكم متابعة حية لنتيجة الدبلومات الفنية دقيقة بدقيقة، ونناشد جميع الطلاب والطالبات الذين يعانون من حالة القلق والتوتر في هذه الساعات تسجيل رقم جلوسك ونوع الدبلوم في صندوق التعليقات اسفل هذا المقال، ونحن نرفع لك النتيجة مباشرةً فور ظهورها، اسفل هذا المقال رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 نتيجة الدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري.