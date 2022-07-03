ظهرت الان برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية 3 سنوات بوابة التعليم الفني بعد اعتمدها

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عمر شويل - جدة نتيجة الدبلومات الفنية في الآونة الأخيرة انتاب الطلاب والطالبات حاله من التوتر الشديد والقلق بشأن نتائج الدبلومات الفنية، ويبحثون عبر مواقع الانترنت المختلفة عن موعد ظهور النتيجة، وذلك بعد تمام الانتهاء من جميع الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني لعام 2022، في جميع محافظات مصر، كما أكد وزير التربية والتعليم أن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها عبر الإنترنت، وذلك لتسهيل الأمور علي الطلاب والطالبات، وهنا سوف نعرض لكم نتيجة الدبلومات الفنية لنهاية العام الدراسي 2022.

نتيجة الدبلومات الفنية

أعلن الاستاذ طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري، أن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2022 أوشكت على الظهور، مؤكدا إنه سيتم رفعها خلال هذا الأسبوع من شهر يوليو لهذا العام، وهناك أخبار تؤكد أن أوراق الامتحان يتم تصحيحها في هذه الفترة بدقة عالية داخل لجان الكترونية تحت توجيهات من الوزارة.

وتزداد التساؤلات حول النتيجة لأن طلاب الدبلومات الفنية لشعبة التجاري والصناعي والسياحة والفنادق لنظام الخمس سنوات والثلاث سنوات، قد بدأوا في الاختبارات للفصل الدراسي الثاني منذ يوم السبت الموافق يوم 28 من شهر مايو لعام 2022، وانتهوا منها في يوم الخميس الموافق يوم 9 من شهر يونيو لنفس العام الدراسي.

وقد بادر في أداء الامتحانات النهائية الألف من الطلاب والطالبات في جميع محافظات مصر، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح هذا العام تواصلت الي 90% لكافة طلاب وطالبات الدبلومات الفنية في جميع المدارس.

طريقة الحصول على نتبجة الدبلومات الفنية

ويمكنك معرفة النتيجة النهائية الخاصة بك، وذلك من خلال الرابط الرسمي التي أعلنت عنه الوزارة الخاص بنتائج الدبلومات الفنية، والطريقة الصحيحة هي:

قم بالتسجيل في نتائج الدبلومات الفنية، بعد ذلك قم بكتابة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2022، واكتب الشعبة الخاصة بك سواء كانت تجاري أم صناعي ام زراعي ام فندقي، بعد ذلك حدد اسم المدرسة التي يدرس فيها الطالب واكتب اسم المحافظة، ثم ادخل كافة البيانات الخاصة بالطالب من حيث الاسم ورقم الجلوس والرقم القومي، بعد ذلك قم بالضغط على زر عرض النتيجة، وفي ثواني معدودة سوف تظهر لك النتيجة بالكامل.

يمكن لجميع الطلبة والطالبات الان الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية من خلال إدخال رقم جلوس الطالب بعد أن تم إعلان اعتماد النتيجة من قبل الدكتور طارق شوقي وإعلان اوائل الدبلومات الفنية الزراعية الفندقية والتجارية ونتابع معكم تفاصيل اعلان الدبلومات حيث يمكن للجميع الاستعلام عن النتائج عبر الرابط الرسمي الموضح للجميع في أعلى المقالة مع تمنياتنا بالتوفيق.