أوكرانيا تُكذب روسيا بشأن سقوط مدينة جديدة

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية يورى ساك اليوم الأحد، إن مدينة "ليسيتشانسك" ليست تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية، وذلك على الرغم من مزاعم موسكو بسقوط المدينة.





وأضاف ساك - فى تصريحات خاصة أدلى بها لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" - "أن الوضع فى المدينة كان صعبا للغاية منذ فترة طويلة حيث تهاجم القوات البرية الروسية المدينة بلا توقف". وأشار إلى أنه "بالنسبة للأوكرانيين، تمثل قيمة الحياة البشرية أولوية قصوى ولذلك قد نتراجع أحيانا عن مناطق معينة حتى نتمكن من استعادتها فى المستقبل".

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