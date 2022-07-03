السلطات الأسترالية تطالب سكان جنوب سيدنى بإخلاء منازلهم فورًا

وحسبما نقل تقرير لقناة "الغد" الإخبارية، فقد حذر مكتب الأرصاد الجوية فى سيدنى من هطول أمطار غزيرة، يمكن أن تؤدى إلى فيضانات وانهيارات أرضية على امتداد منطقة الساحل الشرقى إلى الشمال والجنوب من سيدنى فى ولاية نيو ساوث ويلز، مع توقعات باشتداد هطول الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.
وساقت خدمة الطوارئ بولاية نيو ساوث ويلز، تحذيرات مشددة لسكان منطقة سيدنى الجنوبية، قائلة: "إذا بقيتم فى المنطقة، فقد تكونون بدون كهرباء ومياه وخدمات أساسية أخرى، وقد يكون من الخطير جدًا أن نتدخل لإنقاذكم".
وفى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز"، قال وزير الدفاع الأسترالى، ريتشارد مارليس، إن الحكومة الأسترالية زودت الولاية بـ100 جندى وطائرتى هليكوبتر للمساعدة فى أى عمليات إنقاذ.
وقالت هيئة إدارة المياه بالولاية، إن الأمطار الغزيرة تسببت فى تسرب المياه من سد فى جنوب غرب سيدنى خلال الليل، مضيفة أن نماذج المحاكاة أظهرت أن التسرب سيكون مشابها لتسرب كبير حدث فى مارس 2021 فى نفس السد.
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