عاجل- عودة حركة الملاحة الجوية لمطار بغداد الدولى

جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة المطار، "نود أن نوضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة فى المطار عن عودة حركة الملاحة الجوية فى المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية 600 مترا، بعد توقفها صباح هذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية التى أثرت على الحركة الجوية فى المطار".

وكان مطار بغداد الدولى، قد أوقف رحلاته الجوية بسبب العاصفة الترابية الشديدة التى ضربت العاصمة العراقية ووصول مدى الرؤية إلى 450 متراً.