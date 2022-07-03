عاجل- تعليق الرحلات الجوية بمطار بغداد الدولى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن "إدارة المطار أصدرت تنويها إلى المسافرين وشركات الطيران العاملة فى المطار بإيقاف الحركة الجوية فيه اليوم الأحد". وكان قد تم تعليق الرحلات الجوية فى مطار بغداد الدولى الشهر الماضى، أكثر من مرة بسبب العواصف الترابية الشديدة.

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