أوكرانيا: المعركة فى دونباس لن تتنهى بسيطرة روسيا على لوجانسك

جدة - نرمين السيد - وأضافت الدفاع الأوكرانية، بأن المعارك مستمرة فى محور إيزيوم الشمالى، قائلة "سنجمع عددا كافيا من المدفعية الثقيلة والأسلحة التى ستسمح بتحرير أراضينا"، وفقا لما أوردته قناة "فرانس برس" الفرنسية. وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت اليوم الأحد، السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك شرق أوكرانيا، كما أبلغ وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، الرئيس فلاديمير بوتين، بتحرير أراضى لوجانسك بالكامل.

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