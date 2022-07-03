نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رفع أسعار مادة البنزين "أوكتان 90" والديزل والكاز في تموز 3.5 قروش للتر الواحد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 3 يوليو 2022 02:06 مساءً - دوت الخليج :- قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والديزل والكاز في شهر تموز/يوليو بمقدار 35 فلسا (3.5 قروش) للتر، ورفع سعر مادة البنزين (أوكتان 95) بمقدار 60 فلسا (6 قروش) للتر، استناداً لتوجيهات الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية تماشياً مع سياسة رفع الدعم التدريجي.

ويصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر تموز/يوليو 955 فلس/لتر بدلاً من 920 فلس/لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1240 فلس/لتر بدلا من 1180 فلس/لتر، ويصبح سعر الديزل وسعر الكاز 720 فلس/لتر بدلاً من 685 فلس/لتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.

وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في بيان، إن معدل سعر خام برنت في شهر حزيران/يونيو الحالي ارتفع إلى 123.9دولار للبرميل مقابل 112.7 دولار المسجل في شهر أيار/مايو الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 10%.