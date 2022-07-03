روسيا تعلن سيطرتها على لوجانسك الأوكرانية بالكامل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 01:29 مساءً - أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأحد، الرئيس فلاديمير بوتين بأن القوات الروسية وقوات الانفصاليين “حررت” منطقة لوجانسك الأوكرانية، حسب تعبيره.

وبعد أن فشلت في السيطرة على كييف، ركزت روسيا على إخراج القوات الأوكرانية من مقاطعتي لوجانسك ودونيتسك في دونباس، حيث يقاتل الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو كييف منذ أول تدخل عسكري لروسيا في أوكرانيا عام 2014.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية وحلفاءها من الانفصاليين في شرق أوكرانيا سيطروا تماما على مدينة ليسيتشانسك، آخر معقل رئيسي لأوكرانيا في منطقة لوجانسك.

وقالت الوزارة في وقت سابق من يوم الأحد إن القوات الروسية طوقت ليسيتشانسك وتقاتل الآن داخل المدينة.

وأكد الجيش الروسي أنه اعترض الأحد 3 قذائف أوكرانية استهدفت مدينة بيلغورود القريبة من أوكرانيا، حيث أعلن مسؤول محلي في وقت سابق مقتل 3 أشخاص بعد انفجارات.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف: “أسقطت الدفاعات الروسية المضادة للطائرات ثلاثة صواريخ عنقودية من طراز توشكا-يو أطلقها قوميون أوكرانيون على بيلغورود. سقطت شظايا أحد الصواريخ الأوكرانية بعد تدميرها على منزل”.