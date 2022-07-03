مصرع 20 شخصا في حادث سير بباكستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 01:29 مساءً - لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 14 آخرون بجروح في سقوط حافلة في واد قرب بلدة صغيرة في غرب باكستان، على ما أعلن مسؤول الأحد.

وانزلقت الحافلة عن طريق قرب دانيسار بولاية خيبر بختنخوا أثناء توجهها إلى كويتا قادمة من روالبيندي، وفق ما أكد المسؤول المحلي إعجاز جعفر لوكالة فرانس برس.

ولباكستان سجل سيء على صعيد السلامة المرورية وخاصة جراء وضع الطرق والمركبات المتردي وقيادة السائقين المتهورة.

والشهر الماضي لقي 22 شخصا على الأقل حتفهم في سقوط حافلة صغيرة في واد في بلوشستان.