جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأحد - أن العاصمة طوكيو وحدها سجلت 3788 إصابة جديدة بالفيروس، فيما بلغ إجمالى الحالات الحرجة بمستشفيات البلاد 61 حالة. وقد بلغ إجمالى حالات الإصابة بكورونا المسجلة فى البلاد منذ بداية تفشى الوباء، 9 ملايين و403 آلاف إصابة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 31 ألفا و331 حالة وفاة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.