عاجل- وزير الدفاع الروسى يبلغ بوتين بتحرير أراضى لوهانسك بالكامل

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "تاس" الرسمية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية وحلفاءها من الانفصاليين فى شرق أوكرانيا سيطروا تمامًا على مدينة ليسيتشانسك، آخر معقل رئيسى لأوكرانيا فى منطقة لوهانسك.

وأوضحت الوزارة فى وقت سابق من اليوم الأحد، أن القوات الروسية طوقت ليسيتشانسك، وتقاتل الآن داخل المدينة.