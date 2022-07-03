مصرع 19 شخصا فى سقوط حافلة غرب باكستان

جدة - نرمين السيد - من جانبه قال مهتاب شاه، مساعد مدير منطقة شيرانى فى إقليم بلوشستان، إن نحو 35 راكبا كانوا فى الحافلة، مضيفا أن رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين تحت حطام الحافلة المدمرة وفى المنطقة المحيطة بها.
كما قال شاه إن الحافلة انزلقت على ما يبدو عن الطريق الموحل وسط هطول أمطار غزيرة وفقد السائق السيطرة عليها لتسقط بعمق نحو 61 مترا فى الوادى.
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