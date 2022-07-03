عاجل- مقتل شخص فى حادث طعن بفرنسا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت النيابة العامة فى العاصمة الفرنسية - حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الاخبارية اليوم الأحد - أنه تم اعتقال شخص يبلغ من العمر 20 عاما يشبه فى ارتكابه هذه العملية، وتم احتجازه بالحبس الاحتياطى على ذمة التحقيقات.
وأضافت القناة، أن أسباب القتل لم تعرف حتى الآن وتم فتح تحقيق فى جريمة قتل وعهد إلى السلطات القضائية.
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