نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “HONA”.. بوابة التعليم الفني تعرف موعد نتيجة الدبلومات الفنية والتجارية والزراعية fany.emis.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الدبلومات الفنية تختلف مدارس الدبلومات الفنية عن بعضها من حيث مجموع كل منها، ودرجة التحصيل التي تحتاجها لكي تتمكن من دخول أي قسم منهم فمثلاً مجموع الدرجات الخاصة بمدرسة التجارة في الثلاث سنوات يختلف تماماً عن مجموع الدرجات الخاصة بمدرسة الزراعة، والصناعة.

وبعد الإنتهاء من إجراء الامتحانات الخاصة بالدبلومات الفنية في الدور الأول ينتظر الطلاب موعد إعلان نتائجهم ليتمكنوا من معرفة هل تمكنوا من اجتياز هذه الإمتحانات أم لا، وفي حالة رسوبهم ينتظروا بعدها موعد الامتحانات الخاصة بالدور الثاني وتقوم وزارة التربية، والتعليم للتعليم الفني بتحديد رابط خاص لكل من مدارسها المتعددة لكي يتمكن الطلاب من الحصول على درجاتهم بكل سهولة، وبساطة.

نتيجة الدبلومات الفنية

تتميز مدارس الدبلومات الزارعية بكثرة الطلاب الملتحقين بها كل عام، وذلك لأنها تتميز بسهولة المواد الخاصة بها، ولأنها تعطى طلابها فرصة الاختيار بين الأقسام المختلفة، والمتعددة الموجودة فيها ويمكن للطالب الحصول علي نتيجة الخاصة بمدرسة التجارة من خلال رقم الجلوس الخاص به من خلال الدخول، والتسجيل على الرابط الذي تحدده وزارة التربية، والتعليم للتعليم الفني.

بعد الضغط علي رابط الدبلومات الفنية يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به، واسم المدرسة، والمحافظة التابع لها حتي يحصل علي نتيجته الخاصة بكل سهولة إذا لم يستطع الطالب الحصول علي نتيجة دبلوم التجارة من خلال الموقع المخصص فإن عليه الذهاب الى المدرسة الخاصة به ليحصل عليها بشكل صحيح ونتابع التفاصيل.

طريقة التقديم على تظلم لنتيجة الدبلومات الفنية

استعلام نتيجة الدبلومات الفنية حيث توفر وزارة التربية، والتعليم للتعليم الفني طريقة التظلم في حالة شعور الطالب بأنه لم يحصل علي درجاته كاملة لذلك يسمي بالتظلم يقوم الطالب بالذهاب إلى المدرسة الخاصة به، ويقوم بكتابة كل المواد التي يريد تقديم تمام فيها لكي يطلع عليها، ويرى بنفسه إن كان لم يحصل على الدرجات الكاملة أم لا، ومقابل كل مادة بريد الطالب أن يتظلم فيها فإنه يدفع مبلغ قدره 25 جنيه، وهي القيمة التي حددتها وزارة التربية والتعليم حتي لا يحدث أي خطأ.

تحديث اليوم الثاني من شهر يوليو الجاري حيث أن عمليات البحث بدأ في الارتفاع خلال الساعات القليلة الماضية حيث تسود حالة من القلق بين الطلبة والطالبات وأولياء الأمور حيث من المنتظرأن تعلم نتائج شهادات التعليم الفني خلال الأسبوع الجاري من شهر يوليو حسب ما أشارت وزارة التربية والتعليم وأن عمليات التصحيح الان في الرمق الأخير وبانتظار رصد الدرجات.

تحديث اليوم الثاني من شهر يوليو الجاري حيث يبحث مئات الألاف من الطلبة والطالبات في انحاء محافظات جمهورية مصر العربية منتظرين أن يتم إعلان نتائج الدبلومات الفنية، والتي من المتوقع أن تعلن في الساعات القادمة، أى بعد أيام قليلة للغاية من الان سوف يتم اعتماد نتائج الطلاب، خاصة وأن عمليات التصحيح قد انتهت والنتيجة جاهزة بنسبة كبيرة للمراجعة النهائية ومن ثم إعتمادها.

تحديث الان ما زالت عمليات البحث قائمة من جانب المواطنين في كل مكان في مصر حيث يتطلع الجميع إلى معرفة نتائج الدبلومات الفنية اليوم الأحد الموافق الثالث من شهر يوليو ولكن لم يتم إعلان النتائج حتى الان من قبل وزارة التربية والتعليم حيث أن الجميع في حالة القلق والانتظار حتى الان ولم يتم صدور أى شيئ يتعلق باعتماد النتيجة، وفي انتظار ما توضح لنا الساعات المقبلة.