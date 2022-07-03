نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الاستعلام عن النتائج fany emis gov في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2022 ، سيتم الإعلان بعد ساعات من الآن عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم. لا زال الطلاب يستعلمون عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية في مصر بعد انتهائهم من الامتحانات منذ فترة تزيد عن أسبوعين، ومن المقرر أن يكون إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في الساعات القليلة المقبلة بما أنه قد تم الانتهاء من تصحيح الأوراق ولم يبق سوى عرض نتيجة شهادة الدبلومات الفنية على بوابة التعليم الفني المعتمدة fany emis gov eg وسنشرح لكم في المقال طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية في مصر وموعد ظهور نتيجه الدبلومات الفنيه 2022 بالاسم ورقم الجلوس في مصر.

وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2022

تستعد وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لعرض النتائج الخاصة بالطلاب الذين يترقبون نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم في كل محافظات مصر، مع العلم بأن نتيجه الدبلومات الفنيه 2022 جاهزة حاليا ولم يبق سوى قيام الوزير باعتمادها من خلال بوابة التعليم الفني fany emis gov eg، وفيما يلي سنوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات:

الدخول إلى بوابة التعليم الفني من أجل الاستعلام عن نتيجة الدبلومات

الضغط على زر الاستعلام عن نتيجه الدبلومات الفنية بالاسم

تحديد الشعبة التي يدرس بها، صناعي أو زراعي أو فندقي، أو تجاري

ثم اختيار المحافظة التي يدرس فيها، مع كتابة كل بيانات المدرسة والإدارة التعليمية التي ينتمي لها.

يدرج كل المعلومات الشخصية ورقم الجلوس بالامتحان، ثم يضغط على زر الاستعلام عن النتيجة

في الأخير يضغط على زر إظهار النتيجة مع التقدير.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022

سيتم تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في الساعات القليلة القادمة لعرض النتائج. وهذا فور قيام وزير التربية والتعليم طارق شوقي باعتمادها رسميا. وسيقوم وكيل وزارة التربية بالاتصال بكل الطلاب الناجحين في نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 من أجل تهنئتهم بنفسه. كما سيتم تكريمهم في مقر وزارة التربية والتعليم نظير حصلوهم على درجات ممتازة، وسيكون الطلاب الذين لم ينجحوا على موعد مع الدورة الثانية في 30 يوليو.

نصل إلى ختام مقال وزارة التربية والتعليم نتيجه الدبلومات الفنية 2022. وهو من المواضيع الهامة التي يبحث عنها الطلاب في مصر، وستعلن قريبا نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في كل محافظات مصر من خلال بوابة التعليم الفني fany emis gov eg.