نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نتيجة الدبلوم” بحث fany.emis.gov نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس نظام 3 سنوات و5 سنوات عبر بوابة التعليم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترقب كبير خلال الساعات الحالية في انتظار إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول برقم الجلوس، حيث يعيش الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في حالة ترقب وقلق منذ انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الدبلوم لهذا العام في انتظار إعلان النتيجة، وذلك لأهمية هذه المرحلة الدراسية في حياة الكثير من الطلاب، وقد قامت لجان التصحيح بعملها مباشرة فور انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات لسرعة الانتهاء من تصحيح كافة أوراق إجابات الطلاب، وإجراء عملية الرصد والمراجعة في أسرع وقت ممكن تمهيداً لإعلان نتيجة الدبلومات 2022 الصناعي والتجاري والزراعي، ومن خلال المقال، نوفر لجميع أبناؤنا الطلبة والطالبات رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس لجميع الطلاب في كافة المحافظات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات و5 سنوات

يزداد معدل البحث عن نتيجة الدبلوم الفني 2022 الدور الأول خلال الساعات الحالية، وذلك بعد الأخبار التي تم تداولها حول انتهاء أعمال الرصد والمراجعة لدرجات الطلاب، وانتظار اعتماد النتيجة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وكانت امتحانات الدبلومات الفنية قد جرت خلال الفترة بين 28 مايو الماضي، وحتى 9 يونيو الماضي بمشاركة 830 ألفا و753 طالبا وطالبة بكافة تخصصات الدبلومات الفنية، قد جرت الامتحانات وسط أجواء مثالية من اجل توفير كافة سبل الراحة للطلاب.

بوابة التعليم الفني

أشار الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني إلي أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة لدرجات الطلاب تتم بمنتهي الدقة، وذلك لتجنب وجود أي أخطاء بدرجات الطلاب، وأكد أنه فور الانتهاء منها، سيتم رفع النتيجة من خلال بوابة التعليم الفني لكافة الطلاب في جميع المحافظات المصرية، وذلك عن طريق رقم الجلوس والشعبة.

خطوات استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس

ستكون نتيجة الدبلوم الفني الصناعي والزراعي والتجاري 2022 الدور الأول متاحة من خلال بوابة التعليم الفني برقم الجلوس لكافة الطلاب في آن واحد، وذلك بمجرد انتهاء أعمال الرصد والمراجعة واعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم، وسيقوم الطالب بالدخول إلي رابط بوابة التعليم الفني، وعمل الخطوات التالية:

اختيار خانة «الطالب».

الضغط الاستعلام لعرض نتائج الدبلومات الفنية 2022

اختيار قسم الدبلوم

إدخال رقم الجلوس

الضغط على بحث

من خلال الخطوات السابق ذكرها، سيتمكن جميع الطلاب في كافة المحافظات من الحصول على نتيجة الدبلوم 2022 الدور الأول برقم الجلوس فور اعتماد النتيجة، وإعلانها رسمياً عبر بوابة التعليم الفني، وستكون النتيجة استرشادية فقط، وليست نهائية، حيث سيقوم الطالب بالحصول على النتيجة من خلال المدرسة التابع لها خلال الفترة المقبلة، وتتمني إدارة موقع ثقفني النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

طالبت وزارة التربية والتعليم جميع الطلاب وأولياء الأمور إلي التحلي بالصبر والهدوء لحين انتهاء أعمال الرصد والمراجعة، مشيرة إلي أنه فور انتهاء أعمال اللجان سيتم عرض النتيجة مباشرة على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لاعتمادها، وبعدها سيتم رفع النتيجة عبر بوابة التعليم الفني، وقد أشارت المصادر إلي أرتفاع معدلات النجاح بين الطلاب هذا العام في رسالة طمأنينة للكثير من الطلاب.

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2022

كشفت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم أن تم الانتهاء من تجميع ورصد درجات الطلاب في كافة الأقسام، وكذلك تجديد أوائل الدبلومات الفنية 2022 في كل قسم، ومن المتوقع أن يتم عرض النتيجة على الدكتور طارق شوقي صباح اليوم لاعتمادها، كما أشار الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني أن الإعلان الرسمي عن النتيجة سيكون من خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة.

تحديث: أشارت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول جاهزة، وذلك بعدما تم تجميعها في جميع كنترولات الدبلومات الفنية، ويتبقي اعتماد النتيجة من الدكتور طارق شوقي قبل رفعها إلكترونياً من خلال بوابة التعليم الفني بالاسم ورقم الجلوس لجميع الطلاب، كما ستظهر النتيجة في المدارس في اليوم التالي لإعلانها عبر الأنترنت، ومن المنتظر أن تم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية خلال الساعات القليلة القادمة، فتابعونا.