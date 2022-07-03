نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم emis.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الدبلومات الفنية، يترقب الجميع ظهور نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية سواء الثلاث سنوات أو خمس سنوات، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن النتيجة تم أعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حيث أكدت الوزارة أنه تم الانتهاء من جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات وتحديد أوائل كل شعبه وسوف يتم أعلانها من خلال رابط رسمي أعلنت عنه الوزارة.

وأكدت الوزارة أن الإعلان سوف يكون في غضون الساعات القليلة القادمة في أنتظار الاعتماد من معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و أعلان أسماء أوائل الشهادات مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.

نتيجة شهادات الدبلومات الفنية 2022

في أطار أنتظار طلاب الشهادات الدبلومات الفنية 2022 واقتراب ظهورها خلال الساعات القليلة القادمة قدم الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني التهنئة للناجحين، كما أعلن سيادته موعد امتحان الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية 2022 لم يحالفهم الحفظ، سوف تبدأ في نهاية شهر يوليو الحالي تحديد يوم 30 القادم.

رابط نتيجة الشهادات الدبلومات الفنية

خلال الساعات القليلة القادمة سوف تعلن نتائج الخاصة بالشهادات الدبلوم الفنية وهي ( زراعي- فندقي- تجاري- صناعي- تعليم وتدريب مزدوج). وبالإضافة أيضا النتيجة الخاصة بالمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

يجب اتباع الخطوات الأتية :

أولا : الدخول علي الموقع الرسمي للوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ثانيا : اضغط علي زر نتائج الدبلومات الفنية.

ثالثا : اختيار الشعبة ( صناعي- زراعي- فندقي- تجاري).

رابعا : أختيار الادارة والمدرسة التابعة لها.

خامسا : اداخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

سادسا : الضغط علي كلمة استعلام لتظهر لك النتيجة و النسبة المئوية لكل طالب.

كما أوضحت الوزارة أنه بمجرد أعلان النتيجة يمكن للطلاب الذهاب إلي مدارسة للحصول علي النتيجة والشهادات الخاصة بهم خصوصا للطلاب الذين سوف يقدمون للالتحاق بالكليات حسب المجموع الخاص بكل منهم حيث أكدت الوزارة بأن الموقع الخاص بالنتيجة لا يعد مستند رسمي ويجب الذهاب إلي المدرسة للحصول علي النتيجة .

وصلت لجان مراقبة الدبلومات الفنية إلي 25 لجنة نظام ومراقبة أما عن عدد لجان سير الامتحانات الخاصة بالدبلومات وصلت إلى حوالي 3080 لجنة.

تم ألإعلان انه سوف يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية2022 مساء اليوم الأحد وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة داخل الكنترول وذلك لجميع الدبلومات الفنية دبلوم زراعي- دبلوم صناعي- دبلوم تجارى، وسوف يعقد مؤتمر داخل ديوان الوزارة لإعلان عن أوئل الطلاب ونسب النجاح الخاصة بكل دبلوم.