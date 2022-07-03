نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجه الدبلومات الفنية 2022 جميع المحافظات نتائج الدبلوم الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي عبر بوابة التعليم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجه الدبلومات الفنية 2022 جميع المحافظات، طبقا لآخر تصريحات من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فمن المقرر أن يتم اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 جميع المحافظات خلال هذا الأسبوع، حيث أنه قد انتهت الكنترولات المسؤولة عن نتائج الدبلومات الفنية(الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي) بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات من أعمال تصحيح كراسات الاجابه ورصد الدرجات وجاري حاليا عملية تجميع الدرجات والمراجعه النهائية على النتيجة للتأكد من عدم وجود أي أخطاء في التصحيح والرصد، وفور الانتهاء من عملية المراجعة والتجميع يتم عرض النتيجة على سيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني حتي يقوم باعتماد النتيجة ومن ثم يتم اعلان أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية.

نتيجه الدبلومات الفنية 2022 جميع المحافظات

في تصريحات سابقة للدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني أن نتائج شهادة الدبلومات الفنية في جميع المحافظات سوف يتم رفعها على رابط رسمي خاص ببوابة التعليم الفني وهذا الرابط تابع للموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات شهادة الدبلوم في جميع المحافظات للعام الدراسي 2021/2022 830 الفا 753 طالب وطالبة ولم يتم تسجيل أي شكاوى من الطلاب بخصوص الامتحانات فكانت التصريحات كلها تفيد بأن الامتحانات مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط ومن المتوقع أن تكون نسب النجاح مرتفعة وذلك طبقا لهذه التصريحات.

طريقة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 جميع المحافظات

سوف نوضح لكم في هذه الفقرة من المقال الطرق التي يمكنك بها الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية(التجاري والزراعي والصناعي و الفندقي) بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات وأول هذه الطرق هي من خلال رابط بوابة التعليم الفني ويمكنك أستخدامها من خلال الخطوات التالية:

أدخل على موقع بوابة التعليم الفني .

. أختار التخصص التابع له(زراعي-صناعي-تجاري-فندقي).

أكتب رقم جلوسك بشكل صحيح.

أضغط على زرار عرض النتيجة وسوف تظهر لك على الفور.

الطريقة الثانية من خلال كتابة تعليق في أسفل المقال يحتوي على بياناتك الشخصيه(الاسم رباعي-رقم الجلوس-التخصص) وسوف نقوم بالاستعلام عن نتيجتك ونترك لك رد على تعليقك يحتوي على كل التفاصيل الخاصة بالنتيجة.