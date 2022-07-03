استطلاع: الناخبون الأمريكيون لا يريدون بايدن أو ترامب

جدة - نرمين السيد - كشف استطلاع للرأى فى الولايات المتحدة، اليوم الأحد، عن أن معظم الناخبين الأمريكيين لا يريدون أن يشارك الرئيس جو بايدن أو الرئيس السابق دونالد ترامب فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى 2024.





ووفقًا للنتائج التى أظهرها الاستطلاع الذى أجراه مركز هارفارد للدراسات السياسية الأمريكية ومركز "هاريس بول"، فقد رفض غالبية الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إمكانية إعادة المنافسة بين بايدن وترامب فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن الاستطلاع كشف عن أن ترامب يقف على أساس أقوى مع قاعدته الانتخابية.

وبحسب الاستطلاع، قال 7 من كل 10 أشخاص، إنه لا يجب أن يسعى بايدن لولاية ثانية، كما رأى 45% من المستطلعين أن بايدن رئيس سيئ، بينما قال 30% إنه طاعن فى السن بصورة تفوق الحد.

وقال ربع المشاركين فى الاستطلاع، الذى أجرى عبر الإنترنت فى الفترة من 28 حتى 29 يونيو الماضى، وشمل 1308 ناخبًا مسجلاً، إن الوقت قد حان للتغيير