المركزى الأوروبى يرفع سعر الفائدة.. ويطلب من البنوك الاستعداد للأسوأ

جدة - نرمين السيد - ووفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، من المرجح أن يرفع المركزى الأوروبى سعر الفائدة بنسبة 0.50% آخرى فى سبتمبر المقبل لاعادة تقييم الوضع لاحقا، مشيرة إلى أن السيناريو الحالى لارتفاع التضخم يهدد جيوب المستهلكين ويضيق هوامش الشركات، ويسبب ركود الاقتصاد لتدمير أى انتعاش كانت تهدف إليه الدول فى السنوات المقبلة خصوصا بعد أزمة كورونا.
وكان البنك المركزى الأوروبى، قد أعلن أيضا عزمه الطلب من البنوك العاملة فى أوروبا الاستعداد للسيناريو الأسوأ، وأن يأخذوا فى الاعتبار الضربة الاقتصادية لاحتمال قطع الغاز الروسى ضمن خططهم لتوزيع الأرباح على المساهمين.
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