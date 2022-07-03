عاجل- الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مدينة أوكرانية جديدة

جدة - نرمين السيد - كما أبلغ وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، الرئيس فلاديمير بوتين، بتحرير أراضى لوجانسك بالكامل. وجاء فى بيان وزارة الدفاع: "اليوم، 3 يوليو 2022، أبلغ وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، القائد الأعلى للقوات المسلحة للاتحاد الروسى فلاديمير بوتين بتحرير لوجانسك الشعبية"، مضيفا أن القوات الروسية أحكمت الطوق على مدينة ليسيتشانسك فى لوجانسك، وتخوض معارك داخل المدينة من أجل اكتمال هزيمة الوحدات المسلحة المحاصرة هناك، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

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