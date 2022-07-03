العالم اليوم - الإمارات تتضامن مع إيران وتعزي في ضحايا الزلزال

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 يوليو 2022 12:21 مساءً - عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية إيران في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن "خالص تعازيها إلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية وشعبها الجار وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين"، حسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات.

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