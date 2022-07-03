كوريا الشمالية: أمريكا تسعى للسيادة العسكرية فى آسيا

جدة - نرمين السيد - انتقدت كوريا الشمالية الاتفاق الموقع بين أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان فى الآونة الأخيرة، بشأن تعزيز التعاون العسكرى، مؤكدة أن ذلك يعد تجسيدًا لخطة أمريكية لتحالف عسكرى مثل حلف شمال الأطلسى فى المنطقة.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، جاءت هذه التصريحات على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية ردًا على سؤال لوكالة الأنباء الرسمية اليوم الأحد.

وقال متحدث الخارجية فى كوريا الشمالية، إن "الواقع يظهر بوضوح أن الغرض الحقيقى من نشر الولايات المتحدة للشائعات حول ما أسمته (الخطر الذى تمثله كوريا الشمالية) هو توفير ذريعة لتحقيق سيادة عسكرية على منطقة آسيا والمحيط الهادى".

وأضاف المتحدث أن "الوضع السائد يستدعى بشكل أكثر إلحاحًا تعزيز دفاعات البلاد، لمواجهة التدهور السريع للبيئة الأمنية".

وكان قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان التقوا على هامش قمة حلف شمال الأطلسى الأسبوع الماضى، واتفقوا على استكشاف المزيد من الوسائل لتعزيز "الردع الموسع" ضد كوريا الشمالية.