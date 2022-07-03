كوريا الشمالية: أمريكا تسعى للسيادة العسكرية فى آسيا

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، جاءت هذه التصريحات على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية ردًا على سؤال لوكالة الأنباء الرسمية اليوم الأحد.
وقال متحدث الخارجية فى كوريا الشمالية، إن "الواقع يظهر بوضوح أن الغرض الحقيقى من نشر الولايات المتحدة للشائعات حول ما أسمته (الخطر الذى تمثله كوريا الشمالية) هو توفير ذريعة لتحقيق سيادة عسكرية على منطقة آسيا والمحيط الهادى".
وأضاف المتحدث أن "الوضع السائد يستدعى بشكل أكثر إلحاحًا تعزيز دفاعات البلاد، لمواجهة التدهور السريع للبيئة الأمنية".
وكان قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان التقوا على هامش قمة حلف شمال الأطلسى الأسبوع الماضى، واتفقوا على استكشاف المزيد من الوسائل لتعزيز "الردع الموسع" ضد كوريا الشمالية.
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