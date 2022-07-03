رئيس روسيا البيضاء يهدد الغرب: سنستهدف عواصمكم

جدة - نرمين السيد - وقال لوكاشينكو فى خطاب ألقاه بمناسبة عيد استقلال بلاده، إنه إذا وقع هجوم على بيلاروسيا، فإن بلاده سترد على الفور، مضيفًا أنه "قبل أقل من شهر، أصدرت أوامر لوحدات القوات المسلحة باستهداف ما يمكن تسميته الآن بمراكز اتخاذ القرار فى عواصمهم".

ومنذ نهاية فبراير، كانت هناك مخاوف من انضمام بيلاروسيا رسميًا إلى الحرب إلى جانب روسيا، فيما أعلن لوكاشينكو بالفعل أنه فى الأسابيع الأولى من الحرب أنه تم إطلاق صواريخ روسية على أوكرانيا من الأراضى البيلاروسية.

وبعد قمة استمرت يومين فى مدريد، قرر حلف شمال الأطلسى تعزيز الجناح الشرقى بشكل كبير، وبدء عملية قبول انضمام فنلندا والسويد إلى عضويته. وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنه يريد الرد على النشر المحتمل لجنود حلف شمال الأطلسى فى فنلندا بنشر قوات روسية أيضا.