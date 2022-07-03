عاجل- مقتل شخصين وإصابة 4 فى إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قالت إدارة شرطة مدينة هالتوم، إن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون، بينهم ثلاثة من ضباط الشرطة، فى إطلاق نار داخل مجمع سكنى شمالى مقاطعة هاريس.
وأضافت الشرطة، أن امرأة ورجل قتلا داخل أحد المنازل، بينما عثر على المسلح مقتولا بعد انتحاره.
وأثارت عمليات إطلاق النار الجماعى المتكررة غضبًا واسعًا فى الولايات المتحدة، حيث تدعم غالبية السكان تشديد قوانين الأسلحة، لكن معارضة الكثير من المشرعين والناخبين الجمهوريين كانت منذ فترة طويلة عقبة أمام إقرار تغييرات كبيرة.
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