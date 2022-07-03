رابط مباشر للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 دور أول عبر بوابة التعليم الفني الشغال برقم جلوسك

رابط مباشر للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 دور أول عبر بوابة التعليم الفني الشغال الذي سيكون مطروح أمام جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية، بعد أن تم الانتهاء من كافة الاختبارات الخاصة بالدبلومات الفنية المتنوعة، في شتى المحافظات والإدارات التعليمية في كل الشعب كالدبلوم الزراعي والتجاري والصناعي والفندقي، على إن تبدأ على الفور عمليات التصحيح ورصد الدرجات استعداداً على إن يتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية ومن بعدها مباشرة يتم تحديد اللجان المتعلقة بالدور الثاني للطلاب والذين لم تمكنوا من اجتياز اختبارات الدور الأول وسوف يتم بعدها الإعلان عن النتيجة الدور الثاني، لذا على إن نستعرض ونوافيكم ألان من خلال موقعكم الإخباري ثقفني نيوز نتائج الدور الأول بشكل تفصيلي

نتائج الدبلومات الفنية

نتائج الدبلومات الفنية 2022 دور أول واحدة من النتائج المرتقبة أمام عشرات الإلاف من الطلاب والطالبات من طلاب الدبلومات الفنية نظام تعليم 3 سنوات أو خمسة سنوات، قي شتي التخصصات إن كان زراعة أو فندقي أو تجاري، حيث قد كشف العديد من المصادر من بينهم الدكتور محمد مجاهد معالي نائب وزير التربية والتعليم على إن نتائج الدبلومات الفنية سيتولى مسؤولية إعلانها معالي الدكتور طارق شوقي معالي وزير التربية والتعليم الجاري القادم، حيث سيبدأ معالي الدكتور طارق شوقي بتحديد نسب نجاح الطلاب من بعدها توجيه الدعوة لطلاب الدبلومات الفنية على الدخول على موقع بوابة التعليم الفني للأحراء الاستعلام عن تلك النتائج على شكل خطوات نقدمها أمامكم الآن من خلال موقعكم الإخباري ثقفني نيوز بشكل الكرتوني ومبسط

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية

الآن نعمل على تقديم طريقة أحراء الاستعلام الصحيحة عن نتائج إتمام مرحلة الدبلومات الفنية فى كل المحافظات المصرية بشكل وبصورة إلكترونية على النحو التالية:-