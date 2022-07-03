الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية جميع المحافظات عام ٢٠٢٢

يترقب طلاب الدبلومات الفنية بكافة اختصاصاتها {زراعي فندقي صناعي تجاري } نتائج امتحاناتهم التي أجروها هذا العام والتي استمرت من ٢١ من شهر آيار إلى٢٨ من نفس الشهروتضمنت الامتحانات المواد الأساسية من لغة عربية وانكليزية وتربية إسلامية إضافة إلى المواد المخصصة في كل فرع.

نتائج الدبلومات الفنية في مصر لعام ٢٠٢٢:

عدد هائل من الطلاب يستخدمون محركات البحث على الانترنت لمعرفة موعد صدور

نتائج الدبلومات الفنية لهذا العام، فقد بلغ عدد المتقدمين أكثر من ٨٧٠ ألف طالبة وطالب من مختلف المحافظات المصرية.

في حين أن وزارة التربية والتعليم إلى الآن لم تعطي أي موعد رسمي ومؤكد عن صدور النتائج لهذا العام؛ ولكن أكدت أنها رفدت كوادرها ومدرسيها للبدء في عملية التصحيح والتي ستكون حسب تصريح وزارة التربية والتعليم سريعة وسرية.

في حين أن بعد عملية التصحيح ستقوم لجنة

أخرى للتأكد من الدرجات المخصصة لكل طالب وطالبة وذلك حرصاً من وزارة التربية والتعليم على عدم صدور أي خطأ في العملية التصحيحية وعدم ظلم أي أحد من الطلاب.

وحسب تصريحات وزارة التربية على مواقعها الرسمية أن العملية الامتحانية تمت، كما وجهت له بكافة التعليمات من تجهيزات للمراكز إلى اعتدال عدد الطلاب في كل مركز حيث يجب ألا يتجاوز عدد الطلاب في كل مركز مابين ١٦ إلى ٢٠ متقدم ومتقدمة.

نتائج الدبلومات الفنية في مصر لعام ٢٠٢٢:

أعطت وزارة التربية والتعليم لطلابها بعض التعليمات اللازمة في حال صدور نتائج الدبلومات الفنية لهذا العام على النحو الآتي:

●الدخول على المواقع الرسمية الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم.

●البحث على رابط النتائج والنقر عليه.

https://fany.emis.gov.eg/

●كتابة الاسم الثلاثي لكل طالب مع رقم الجلوس واختيار نوع الدبلوم.

●النقر على خيار عرض النتيجة وستظهر فوراً

مع الأماني الكثيرة لجميع الطلاب والطالبات بالنجاح والتوفيق الدائمين