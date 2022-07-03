أوكرانيا تعلن تدمير قاعدة عسكرية روسية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تغريده نشرها فيدوروف، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ونقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الرسمية، قال فيها "دمرت القوات المسلحة الأوكرانية واحدة من 4 قواعد عسكرية للروس، وشنت أكثر من 30 هجوماً ضد القاعدة العسكرية".
ورجح فيدوروف أن يحدث خلال الساعات المقبلة موجة نزوح كبيرة لسكان ميليتوبول، وقال: مهمتنا هى المساعدة فى استيعاب الأشخاص الذين يريدون الانتقال إلى زابوريزهيا.
وأضاف فيدوروف، أن قطارًا مدرعًا يقل أسحلة تابعة للقوات الروسية خرج عن مساره أمس بفضل قوات المقاومة الأوكرانية.. وقال "فى الوقت الحالى، يحاول المحتلون قصف مناطق سلمية وإضرار السكان المدنيين وتدمير البنية التحتية للمدينة، ولكن لم يحدث هذا حتى الآن، حيث تبذل القوات المسلحة الأوكرانية قصارى جهدها لإعادة الحياة السلمية والدولة الأوكرانية لميليتوبول".
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