التضخم ينهش بريطانيا.. وارتفاع جنونى فى أسعار السلع الاستهلاكية

جدة - نرمين السيد - بحسب البيانات الصادرة عن اتحاد مبيعات التجزئة البريطانى، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية فى المتاجر البريطانية بنسبة 3.1% خلال يونيو الماضى، مقارنة بالمستوى المسجل فى يونيو 2021، مشيرة إلى أن الغلاء الذى تشهده المتاجر البريطانية كان فى يونيو الماضى هو الأعلى منذ سبتمبر 2008 أى منذ 14 عاما.

ووفقا لاتحاد مبيعات التجزئة، فإن الارتفاعات كانت أعلى فى أسعار الخضروات والفواكه الطازجة نتيجة لقلة المعروض منها فى الأسواق البريطانية على خلفية ارتباك سلاسل التوريد والحرب الروسية الأوكرانية.

وقال مكتب الإحصاء البريطانى، إن مستويات التضخم فى بريطانيا وصلت إلى 9.1% ما بين أبريل ومايو الماضيين وهى مستويات تضخمية وصفها المكتب بأنها لم تحدث منذ فبراير 1982 وأرجعها إلى صعود أسعار البترول و الغذاء.

وبحسب جيمس سميث، الخبير الاقتصادى فى بنك ING الهولندى، فإن الاقتصاد البريطانى من المرجح أن ينكمش فى الربع الثانى من العام الجارى، أى أنه سيكون قريبًا جدًا من الركود. حتى لو تم تجنبه، فإننا سنرى فقط أرقام نمو غير مرضية إلى حد ما.