جدة - نرمين السيد - بحسب البيانات الصادرة عن اتحاد مبيعات التجزئة البريطانى، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية فى المتاجر البريطانية بنسبة 3.1% خلال يونيو الماضى، مقارنة بالمستوى المسجل فى يونيو 2021، مشيرة إلى أن الغلاء الذى تشهده المتاجر البريطانية كان فى يونيو الماضى هو الأعلى منذ سبتمبر 2008 أى منذ 14 عاما.
ووفقا لاتحاد مبيعات التجزئة، فإن الارتفاعات كانت أعلى فى أسعار الخضروات والفواكه الطازجة نتيجة لقلة المعروض منها فى الأسواق البريطانية على خلفية ارتباك سلاسل التوريد والحرب الروسية الأوكرانية.
وقال مكتب الإحصاء البريطانى، إن مستويات التضخم فى بريطانيا وصلت إلى 9.1% ما بين أبريل ومايو الماضيين وهى مستويات تضخمية وصفها المكتب بأنها لم تحدث منذ فبراير 1982 وأرجعها إلى صعود أسعار البترول و الغذاء.
وبحسب جيمس سميث، الخبير الاقتصادى فى بنك ING الهولندى، فإن الاقتصاد البريطانى من المرجح أن ينكمش فى الربع الثانى من العام الجارى، أى أنه سيكون قريبًا جدًا من الركود. حتى لو تم تجنبه، فإننا سنرى فقط أرقام نمو غير مرضية إلى حد ما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضخم ينهش بريطانيا.. وارتفاع جنونى فى أسعار السلع الاستهلاكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.