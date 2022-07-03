إلغاء مئات الرحلات الجوية فى أمريكا لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - وحسب ما ذكر موقع "فلايت أوير" المتخصص فى تتبع حركة الرحلات الجوية، ألغيت نحو 600 رحلة وتأخرت أكثر من 2200، كذلك أضرب طيارو شركة "دلتا إيرلاينز" للمطالبة برفع أجورهم لتعويضهم الساعات الإضافية التى عملوها.

وأصبحت هذه المشاكل تعترض المسافرين الأمريكيين بشكل متزايد، إذ تعمل شركات الطيران الأمريكية بعديد طواقم أقل بنسبة 15 % مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، وتواجه صعوبات فى التعامل مع عودة الإقبال الكبير للمسافرين على الرحلات الجوية.

وتؤكد شركات الطيران أنها تعمل على إيجاد حل للمشكلة، وتعزز حملاتها لتوظيف طيارين وأفراد طواقم، علما بأن عدد المقاعد المتاحة للمسافرين تقلص بسبب تدابير احتواء كوفيد-19.

ويتحدث خبراء القطاع عن عوامل خارجية أخرى تفاقم الأوضاع، خصوصا على صعيد المناخ.