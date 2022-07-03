مقتل 3 أشخاص فى انفجارات بمقاطعة بيلجورود الروسية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ مقاطعة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، إن عشرات المنازل تضررت جراء هذه الانفجارات بما فى ذلك 5 منها تدمرت بالكامل.

وفى وقت سابق، ذكر محافظ بيلجورود، أنه تم سماع صوت سلسلة من الانفجارات القوية فى عاصمة المقاطعة، واشتعلت النيران فى أحد المنازل ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص، معربا عن اعتقاده بأن وسائط الدفاع الجوى الروسى فى المنطقة تتصدى لبعض الأهداف، منوها بأن التحقيق يجرى حاليا لتحديد أسباب الحادث.