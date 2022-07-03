نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الان” emis results نتيجه الدبلومات الفنيه الدور الاول 2022 كل المحافظات برقم الجلوس والاسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجه الدبلومات الفنيه الدور الاول 2022 برقم الجلوس والاسم نتابعها معكم من خلال هذا المقال في كافة المحافظات، القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الغربية، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الفيوم، بني سويف، قنا، سوهاج، الاقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسماعيلة، مطروح، الوادي الجديد،، وذلك بعد أن أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، عن انتهاء مراكز الكنترول من تصحيح أوراق الإجابات لجميع النوعيات والتخصصات.

نتيجه الدبلومات الفنيه الدور الاول 2022

فيما يترقب 830 ألفًا و753 طالب وطالبة بجميع التخصصات والنوعيات صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – تعليم وتدريب مزدوج، ظهور نتيجه الدبلومات الفنيه 2022 بعد أن أدوا الامتحانات في 230 مادة امتحانية (211 مادة بالفترة الأولى- 19 مادة بالفترة الثانية)، داخل 3076 لجنة امتحانية موزعة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.

تحديث: في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت البحث يتزايد ساعة وراء ساعة ويكثر عن نتيجه الدبلومات الفنيه الدور الاول 2022 بعد أن أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، وأن نتيجة الدبلومات جاهزة من أجل نشرها على موقع بوابة التعليم الفني لنتائج الدبلومات برقم الجلوس.

رابط نتيجه الدبلومات الفنيه برقم الجلوس 2022

الدخول على موقع بوابة التعليم الفني

اختيار الشعبة أو التخصص

إدخال رقم الجلوس

الضغط على زر عرض نتيجة الدبلومات

نتيجه امتحانات الدبلومات الفنيه كافة المحافظات

نتيجه الدبلومات الفنيه الصناعيه محافظة القاهرة (خلال ساعات)

نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي برقم الجلوس 2022 محافظة الجيزة (خلال ساعات)

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم محافظة المنوفية (خلال ساعات)

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس اليوم السابع الغربية (خلال ساعات)

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس اليوم السابع الشرقيه (خلال ساعات)

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2022 اليوم السابع القليوبية (خلال ساعات)

نتيجه الدبلومات الفنيه التجاريه 2022 برقم الجلوس القليوبية (خلال ساعات)

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس اليوم السابع البحيرة (خلال ساعات)

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس الدور الاول محافظة المنيا (خلال ساعات)

نتيجه الدبلومات الفنيه الدور الاول محافظة سوهاج (خلال ساعات)

نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2022 اليوم السابع محافظة السويس (خلال ساعات)

نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2022 محافظة قنا (خلال ساعات)

نتيجة الثانوية الفنية بنات محافظة مطروح (خلال ساعات)

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة الأقصر (خلال ساعات)

نتيجه الدبلومات الفنيه موقع الوزاره محافظة الوادي الجديد (خلال ساعات)

الجدير بالذكر أن نتيجة الدبلومات الدور الاول سوف تكون متوفرة على موقع بوابة التعليم الفني 2022 فور اعتمادها من جانب الدكتور طارق شوقي هذا الأسبوع، ولم يخرج المركز الإعلامي التابع للوزارة لينشر توقيت مححدد لعقد مؤتمراً صحفيًا لاعتماد وإعلان اسماء الطلاب الاوائل، إلا أن العد التنازلي بدأ على ظهورها.

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كما أن بوابة ثقفني المتنوعة الخدمية سوف تسعى بشتى الطرق لتوفير كافة الروابط وأبرز المعلومات حول نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس، والتي يتطلع الطلاب إلى الاستعلام عنها، بعد كثير من الترقب، وكثير من الانتظار، من قبل الطلاب وأولياء الأمور والأقارب، رغبة في الحصول على مجموع كبير، يؤهلهم إلى التعليم العالي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما يُمكنك كتابة رقم جلوسك متبوعا بالتخصص أو النوعية في تعليق وسوف نرسل لك نتيجه الدبلومات الفنيه الدور الاول 2022 فور ظهورها.