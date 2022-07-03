نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الضمان الاجتماعي المطور بشكل مستديم كل شهر من الشهور الميلادية 1443 استعلم عبر sbis.hrsd في المقال التالي
مؤخرا طرحت العديد من الأسئلة حول موعد نظام الضمان الاجتماعي، والذي يعد واحدا من الأنظمة الفعالة داخل المملكة السعودية، حيث استطاعت الدولة من خلاله تقديم الدعم لأعداد كبيرة من المستحقين داخلها، حيث تعاني بعض الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود من غلو الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مما يجعل الدولة تبحث عن حلول جذرية لمواكبة تلك التغيرات، يمكن من خلال هذا المقال التعرف على مزيد من التفاصيل حول هذا النظام الجديد، تابعونا لمعرفة المزيد.
موعد الضمان الاجتماعي المطور
يتساءل العديد من المستحقين عن موعد صرف الراتب الخاص بهم الجديد، فمنذ بدء هذا النظام وقد اعتاد المستحقين على صرف الراتب تزامنا مع أول يوم من الشهر الميلادي، وفي حال كان هذا اليوم موافقا لإحدى العطلات الرسمية، يتم تأجيل الصرف ليوم آخر وعادة لا يتم تأخير صرف الراتب، وقد أعلنت بعض المصادر المسئولة داخل الوزارة على أنه من المقرر صرف راتب شهر يوليو في اليوم الأول منه، والذي يوافق يوم الخميس الأول من شهر ذي الحجة والثلاثين من يونيو الجاري، وتسعى الدولة بشكل دائم إلى صرف المعاش في الموعد المقرر وعدم تأخيره.
شروط الحصول على الضمان الاجتماعي الجديد
هناك مجموعة من الاشتراطات التي يلزم توافرها في كل من يتقدم للتسجيل في هذا النظام المستحدث وهو الضمان الاجتماعي المطور الجديد الذي يجمع المستحقين القدامى والجدد، ونوضح ذلك من خلال ما يلي:
- يلزم أن يكون الشخص المتقدم قاطن بالمملكة السعودية بالإضافة إلى كونه يحمل الجنسية.
- يتم استثناء المرأة الغير سعودية التي تزوجت من سعودي وليس هناك دخل للأسرة، أو الأرملة التي تزوجت من رجل غير سعودي.
- يشترط ألا يكون أحد المقيمين داخل دور الرعاية أو المراكز الصحية وكذلك المستشفيات التي تشرف عليها الحكومة وتتحمل نفقاتها.
- يلزم أن يكون راتب المتقدم أقل من الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده مسبقا بقيمة 1100 ريال سعودي.
- بالنسبة للأفراد يشترط أن يكون دخل الفرد أقل من 500 ريال سعودي شهريا.
- يشترط أن يكون المتقدم لا يملك أي ممتلكات ذات أصل مادي مثل العقارات والسيارات وغيرها.
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