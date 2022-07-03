رابط سريع للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول بالرقم الامتحاني الفصل الدراسي الثاني عبر وزارة التربية العراقية

تهتم وتحرص وزارة التربية داخل دولة العراق بتقديم كافة الوسائل المريحة للطلاب وأولياء الأمور، وكان من أهمها إدراج كافة المعلومات والأخبار الجديدة الخاصة بالمراحل التعليمية في موقعها الرسمي عبر الإنترنت، والذي من خلاله يمكن التأكد من صحة الأخبار المتداولة عبر المواقع الإلكترونية الأخرى، بجانب معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط باسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به، حيث لن يحتاج ولي الأمر أو الطالب بعد الآن القيام بالاستعلام عبر المواقع الإلكترونية المجهولة أو الغير رسمية.

رابط سريع للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

لم تقم وزارة التربية العراقية بالإعلان عن ظهور نتائج تلك المرحلة حتى الآن، وذلك نظراً لعدم انتهاء إدارات المدارس التعليمية داخل المحافظات والولايات العراقية من عمليات تصحيح ومراجعة أوراق الاختبارات الخاصة بالطلاب والطالبات، وكشفت الوزارة عن أنها ستحرص على وصول خبر ظهور النتائج للجميع في حالة الانتهاء من عمليات التدقيق واعتماد النتائج، أما عن الشائعات المتداولة فهي لا تمت لأرض الواقع بصلة وأن الوزارة لم تقم بالإعلان عن أي خبر من تلك الأخبار نهائيًا.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق

قامت وزارة التربية العراقية بتقديم رابط حصري للاستعلام عن نتائج تلك المرحلة، وهو الرابط الخاص بموقعها الرسمي على الإنترنت، كما قامت بإيضاح النقاط والخطوات التي يجب أن يتبعها ولي الأمر حتى يعرف درجات أولاده، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي: