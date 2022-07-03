أخبار الضمان الاجتماعي والاستعلام عن الحساب وشروط الاستحقاق “الموارد البشرية توضح”

أخبار الضمان الاجتماعي ٢٠٢٢، والاستعلام عن حسابي في الضمان من الأمور التي يتم البحث عنها الآن بعد نزول الدفعة لشهر يوليو ٢٠٢٢ دفعة شهر ذو الحجة ١٤٤٣ يوم ٣٠-٦-٢٠٢٢، يعد الضمان من الأمور التي يهتم بها شريحة كبيرة من المواطنين مستحقي الدعم المالي، والبحث يزداد كل شهر من قبل المواطنين حول طريقة الاستعلام عن معلومات حساباتهم، وآخر أخبار المعاشات، ومعرفة الموعد النهائي للإيداع في الحسابات الشهر التالي، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة قد أطلقت هذا البرنامج المميز لمستحقي الدعم لتضمن لهم حياة كريمة، وقد نبهت الوزارة على المواطنين ضرورة التسجيل، ولمعرفة التفاصيل تابع المقال.

أخبار الضمان الاجتماعي وطريقة الاستعلام عن حسابي

للاستعلام عن معلومات حسابك في الضمان الاجتماعي يمكنك اتباع التالي:

في البداية عليك الذهاب إلى الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

ثم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك عليك إدخال كل معلومات المواطن، ورقم الهوية، وكلمة السر.

قم في هذه الخطوة بالضغط على زر دخول.

بعد ذلك عليك الضغط على أيقونة حسابي.

سوف يطلب منك إدخال عدد من البيانات.

في النهاية اضغط على زر الاستعلام، وستجد معلومات حسابك فورًا.

الاستعلام عن معلومات حسابي برقم الضمان

يمكنك الاستعلام عن معلومات حسابك بواسطة رقم الضمان من خلال اتباع التالي:

أولًا عليك الذهاب إلى رابط موقع وزارة الموارد البشرية.

ثم إدخال رقم الضمان في الخانة المخصصة لذلك.

بعد ذلك سيظهر كود تحقق قم بإدخاله بصورة صحيحة.

بعد ذلك قم بالضغط على عرض النتيجة.

شروط استحقاق الضمان

يمكنك استحقاق الدعم المالي من الضمان من خلال توافر الشروط التالية: