نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط فعال لاستخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 دور أول الفصل الدراسي الثاني حسب الرقم الامتحاني عبر epedu.gov.iq في المقال التالي
عمر شويل - جدة ينتظر الكثير من أولياء الأمور داخل الولايات والمحافظات العراقية مع حالة من التوتر والقلق قيام وزارة التعليم العراقية بطرح نتائج الصف الثالث المتوسط لهذا العام، وذلك بسبب الأهمية الكبيرة لتلك المرحلة، فهي المرحلة التي سيتمكن الطالب والطالبة من خلالها الوصول إلى المراحل التي تليها، والتي ستحدد المستوى الدراسي لهم ومدى تفوقهم، ولذلك حرصت وزارة التربية العراقية على توفير وسيلة بسيطة يمكن من خلالها الاستعلام عن النتائج وهي الرابط المباشر عبر المنصة للاستعلام بالاسم ورقم المقعد الامتحاني فقط.
رابط فعال لاستخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 دور أول
مع اقتراب الانتهاء من عمليات مراجعة وتصحيح أوراق الاختبارات الخاصة بذلك الصف، أسرعت الوزارة بإصدار رابط إلكتروني خاص بنتائج الطلاب والطالبات، وهو الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية (epedu.gov.iq)، و أشارت إلى أن ذلك الرابط سيكون فعال على الفور في حالة إدراج النتائج، كما كانت وزارة التربية في العراق حريصة بشكل دائم على توفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات.
ولذلك حرصت دائمًا على تحديث وتطوير كافة الخدمات الخاصة بها، وإصدار قوائم تحمل الأمور التي لها الأولوية في التطوير، مثل: الاختبارات الشهرية أو الشفوية والورقية، وذلك بجانب الخدمات الإلكترونية التعليمية مثل نشر درجات طلاب الدور الأول للصف الثالث المتوسط لعام 2022 ونشر نتائج كافة المراحل التعليمية العراقية وتسهيل طريقة التواصل مع ممثلي الوزارة، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى جداول اختبارات كافة المراحل التعليمية العراقية، وإتاحة خيار تحميل أوراق الاختبارات الخاصة بالأعوام السابقة لكافة المراحل.
خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 عبر موقع pedu.gov.iq
توجد بعض الخطوات التي يجب أن يتبعها كلا من أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث المتوسط، عند قيام وزارة التعليم العراقية بإدراج النتائج عبر موقعها الرسمي، ومن ضمن تلك الخطوات ما يأتي:
- أولاً: في بادئ الأمر يجب أن يقوم الطالب بالبحث عن موقع وزارة التعليم العراقية الرسمي وهو موقع (epedu.gov.iq)، وذلك بعد التأكد من الاتصال بالإنترنت.
- ثانياً: وبعد ذلك يحتاج الطالب إلى إدراج البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول على ذلك الموقع، ثم يقوم بالضغط على خيار الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط.
- ثالثاً: وفي النهاية يقوم بكتابة اسمه الرباعي ورقم الامتحان العائد إليه، وحتى تظهر له النتائج يجب أن يقوم بالضغط على أيقونة استعلام.
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