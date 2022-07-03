نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوري تمويل شخصي من سلفة 5000 ريال سعودي تعرف على أهم الشروط والخطوات في المقال التالي
تمويل شخصي من سلفة 5000 ريال من الخدمات الهامة التي تقدمها هذه المنصة لجميع المواطنين السعوديين، وهو يتميز بسرعة الحصول عليه كما أنه فوري، وتعد هذه المنصة من أهم، وأشهر المنصات التي تقدم الدعم، والتمويل الفوري للجميع الراغبين في التمويل، وخاصة في ظل الظروف الراهنة الصعبة، ولذلك تقوم المنصة بتقديم هذا التمويل الفوري، وقد حددت المنصة قيمة التمويل، وعدد من الشروط الهامة التي تمكن المواطنين من الحصول عليه، وسوف نتعرف معًا على كافة التفاصيل.
تمويل شخصي للمواطنين من سلفة 5000 ريال التمويل السعودي السريع، والفوري للمواطنين، ويتميز التمويل بالتالي:
- يتميز بكونه يتوافق مع الدين الإسلامي، ومطابقتها للشريعة.
- يتم الحصول على الرد الفوري، والسريع على طلب التمويل.
- يمكنك الحصول على التمويل بكل سهولة، ومرونة.
- طريقة سداد التمويل طويلة للغاية تناسب الجميع، وتصل إلى ستة أشهر.
- لا يشترط في المتقدم أن يقوم بتحويل الراتب عند السداد.
شروط الحصول على تمويل من سلفة
- يجب أن يكون جنسية المتقدم سعودي الجنسية والأصل.
- سن المتقدم كحد أدنى ١٨ عام، ويجب ألا يزيد عن ٦٠ عام.
- في حالة عمل المتقدم في القطاع الخاص فمن الضروري أن يكون قد قضى فترة ٦ أشهر كحد أدنى.
- إن كان من العاملين في القطاع الحكومي فيجب ألا تقل فترة عمله عن ٣ أشهر.
- من الضروري أن يكون الحد الأدنى لأجر المتقدم لا يزيد عن ٤٠٠٠ ريال.
خطوات الحصول على التمويل
يمكنك الحصول على تمويل من سلفة من خلال اتباع التالي:
- في البداية عليك الذهاب إلى الرابط الإلكتروني الرسمي لسلفة.
- ثم عليك إنشاء حساب، وتسجيل الدخول.
- بعد ذلك قم بتحديد مبلغ التمويل التي ترغب في سداده مع تحديد المدة.
- في هذه الخطوة عليك إدخال كافة البيانات اللازمة بدقة.
- قم بإرفاق كافة الأوراق المطلوبة منك لرفاقها إلى الموقع.
- بعد ذلك قم بقراءة الشروط والأحكام، واضغط موافقة في المربع.
- حدد طريقة السداد، وعدد شروط القسط.
- في النهاية قم بمراجعة كافة المعلومات المدخلة ثم اضغط على أيقونة طلب تمويل.
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