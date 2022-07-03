نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط رسمي” نتيجة الدبلومات الفنية 2022 البوابة المصرية للتعليم الفني صناعي زراعي وتجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الطلاب نتيجة الدبلومات الفنية 2022، والكثير من الطلاب يتطلعون، الي تحقيق نتائج جيدة على شهاداتهم، من أجل أن يلتحقوا بالجامعات والمعاهد، التي تناسب مجموعهم، وهناك عدة تخصصات في الدبلومات، حيث يوجد دبلوم الفني الصناعي، ودبلوم الفني التجاري، ودبلوم الفني الزراعي، وكذلك دبلوم الفني الفندقي، ويوجد ماهو نظام الثلاث سنوات، ونظام الخمس سنوات، علي مستوي كل محافظات مصر، جميعهم في انتظار ظهور نتائج الدبلومات الفنية.

يسعى الطلاب للحصول على نتيجة الدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي 2022 علي مستوي جميع المحافظات، لأن عمليات البحث عن نتيجة دبلوم قد تضاعفت من قبل الطلاب وأولياء الأمور في الساعات الماضية، وذلك محاولة معرفة النتيجة وتفاصيل الدرجات التي حصل عليها الطلاب، حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتاحة البوابة الإلكترونية لموقع مركز المعلومات البوابة الفنية، والتي يمكنك من خلالها الحصول على النتيجة

اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

ينتظر الآلاف من الطلاب نتيجة الدبلومات الفنية 2022، حيث كانت الأخبار علي مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد أن سيتم نشر نتائج هذه الاختبارات، خلال الأيام القادمة، وقبيل أجازة عيد الأضحي المبارك، حيث هناك نشاط كبيرعبر محركات البحث المختلفة بما في ذلك جوجل، ينتظرون اعلان نتائج الدبلومات الفنية، عبر الموقع الرسمي، كان عدد الطالبات وكذلك الطلاب الذين دخلوا اختبارات الدور الاول في الدبلومات الفنية لجميع الاقسام قسم صناعي وقسم زراعي وقسم تجاري وكذلك القسم فندقي علي مستوي كل المدارس الثانوية الفنية الثلاث سنوات وايضا الخمس سنوات في كافة محافظات مصر، خلال هذا العام الحالي 2022 هم 830753 طالب وطالبة.

طريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022

نتائج الدبلومات سيتم نشرها عبر البوابة المصرية للتعليم الفني وهي تعتبر الموقع الرسمي الوحيد والمعتمد الذي يمكن للطلاب من خلاله الحصول على نتائج الدبلومات الفنية 2022. تقدم البوابة واجهة سهلة الاستخدام تتيح الحصول على النتيجة بعدة خطوات وهي كالتالي:

الخطوة الأولى: قيام الطلاب بالدخول إلى بوابة التعليم الفني المصرية

الخطوة الثانية: اختر من بين مجموعة متنوعة من الاقسام الفنية وحدد القسم الذي يكون به الطالب، سواء كان ذلك في الصناعة أو التجارة أو الزراعة.

الخطوة الثالثة: أدخل رقم مقعدك.

الخطوة الرابعة: اضغط على زر البحث ثم انتظر حتى تظهر النتيجة على الشاشة وتظهر لك نتائجك بالتفصيل

تقوم ضوابط الشهادات الفنية حالياً بوضع اللمسات الأخيرةقبل أن يتم الإعلان النهائي لنتائج الدبلوم الفني لعام 2022، حيث سيتم أولاً الانتهاء من تجميع نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2022 ، في جميع التخصصات (الصناعية – الزراعية – الفندقية – التجارية) في أنظمة الثلاث سنوات والخمس سنوات، والتعليم والتدريب المهني، والدراسات ومدارس التكنولوجيا التطبيقية وبمجرد الانتهاء من قائمة الدبلومات الفنية الأولى 2022، سيقدم الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2022 للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. التعليم للموافقة الرسمية حيث يتم اعتمادها واعلان أوائل الطلاب.

وقبل أن يتم ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022، من خلال رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم المقعد، اولاً يبدأ مرحلة التصحيح لأوراق اجابات الطلاب ثم تبدأ المراجعة بعد ذلك، حيث يتم تأكيد العلامات التي من المفترض أنه قد حصل عليها الطلاب، ثم المرحلة الجمع ومراجعة الدرجات في القوائ ، ثم تحديد الإحصائيات المتكررة للطلاب، وتحديد نسبة نجاح الطالب بين الطلاب وتحديد أسماء الدبلومات الفنية الأولى 2022 ، ثم نشر نتائج الدبلومات الفنية. دبلومات 2022. للاعتماد والاعلان الرسمي عبر بوابة التعليم الفني بعد الدبلومات الفنية 2022.