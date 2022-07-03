مقتل 30 جنديا نيجيريا فى كمين نصبه مسلحون

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، أشارت المصادر إلى أن القتلى من قوات الأمن التى انتشرت للبحث عن عمال المنجم، ومنهم 4 صينيين، قيل إنهم "تعرضوا للخطف خلال الهجوم الذى وقع يوم الأربعاء".

وقال إيمانويل عمر، مفوض الأمن الداخلى فى شمال غرب النيجر، إن "عددًا غير معلوم من الأشخاص قتلوا خلال الهجوم على المنجم الواقع فى قرية أجاتا أبوكى".

كما قال مصدران بالجيش النيجيرى فى شيرورو ومينا عاصمة ولاية النيجر، اليوم الأحد، إنه "عندما خرجت قوات الأمن فى استجابة لبلاغ الهجوم، نصب المسلحون لها كمينًًا، وأطلقوا النار، مما أسفر عن مقتل 30 جنديًا كانوا يستقلون 3 شاحنات".