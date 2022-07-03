زلزال يضرب منطقة شينجيانج بشمال غربى الصين

جدة - نرمين السيد - وذكر مركز شبكات الزلازل الصينى إنه تم رصد مركز الزلزال عند ملتقى خط عرض 40.88 شمالا وخط طول 78.14 درجة شرقا مع وصول عمقه إلى عشرة كيلومترات.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال .